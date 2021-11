Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emanato un avviso di allerta valevole dal primo pomeriggio di oggi e fino alle 23.59 di domani, 16 novembre.

Il livello è di colore arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico; giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu; giallo per rischio idrogeologico su Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Gallura.

