Circa 3 euro per pasto, meno che in qualsiasi altra regione italiana. Il report di Cittadinanzattiva sui 110 capoluoghi di provincia del Paese ha messo in luce come la Sardegna abbia le tariffe più vantaggiose per quel che riguarda le mense scolastiche.

Le famiglie dell’isola, infatti, spenderebbero una media di 58 euro mensili per la mensa nella scuola dell’infanzia, e di 62 euro per la primaria: cifre decisamente più economiche nel confronto con gli 82 euro al mese del resto d’Italia, e addirittura quasi dimezzate rispetto ai 109 mensili della Basilicata.

In particolare, in Sardegna si registra un calo dei costi, dal 10,5% dell’infanzia al 4,5 della primaria: un trend in controtendenza, anche in questo caso, rispetto a quanto avviene nel resto d’Italia, dove le tariffe sono in aumento, col picco del +26% della già citata Basilicata.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata