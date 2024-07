Il comune di Villacidro invita tutti i tecnici, le attività edili, artigianali, commerciali e industriali presenti nella zona industriale, all’incontro partecipativo sull’aggiornamento del piano urbanistico comunale che si terrà giovedì 18 luglio alle 18 nella sala conferenze del consorzio industriale provinciale di Villacidro, situata lungo la Strada Provinciale 61.

«Questo evento rappresenta un'opportunità importante per definire, in maniera partecipata con gli imprenditori e i tecnici, strumenti di pianificazione che rispondano in maniera efficace e concreta alle aspettative delle imprese e della comunità, con l'obiettivo di affrontare e risolvere le criticità che attualmente costituiscono un freno allo sviluppo del nostro paese e del territorio, permettendoci così di tracciare un percorso di crescita sostenibile, rispettoso dell'ambiente e inclusivo per il futuro di Villacidro», le parole di Federico Sollai, sindaco di Villacidro.

Sarà attuata una revisione degli strumenti di pianificazione per quanto riguarda lo sviluppo del paese sulla base di quelle che sono le esigenze delle imprese, dei tecnici e stakeholder coinvolti. Saranno presenti alla conferenza i tecnici della facoltà di ingegneria e architettura dell'università degli studi di Cagliari, incaricati di redigere l'aggiornamento dei due piani, illustrare le linee guida.

L'obiettivo è definire le esigenze e le problematiche. Fondamentale per elaborare una revisione dei piani sviluppo per il futuro incentrato sulla valorizzazione del territorio secondo principi di sviluppo sostenibile, tutelando l'ambiente e preservandolo per le future generazioni.

© Riproduzione riservata