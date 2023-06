È di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un brutto incidente, l’ennesimo, avvenuto sulla Statale 196 al bivio di S’Acqua Cotta, a Villacidro.

A scontrarsi una Ford Ecosport condotta da un quarantottenne di Iglesias con a bordo una quarantaduenne, anche lei di Iglesias, e una Daewoo Matiz guidata da un cinquantacinquenne di Villacidro, che trasportava una cinquantaduenne, anche lei originaria del capoluogo del Medio Campidano.

Ad avere la peggio gli ultimi due, che sono stati trasportati in codice rosso, rispettivamente al Policlinico di Monserrato e al Brotzu di Cagliari. È intervenuto l’elisoccorso. I feriti non sarebbero in pericolo di vita. Solo qualche contusione per gli occupanti della Ford.

A eseguire i rilievi sono stati i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Villacidro. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche il personale dell'Anas per la pulizia della strada.

Intanto non si vedono le ruspe che, stando agli annunci, avrebbero dovuto lavorare per la realizzazione della rotatoria: l’apertura del cantiere era prevista per maggio.

(Unioneonline/E.Fr.)

