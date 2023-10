Aveva otto slot machine all’interno del suo locale, ma nessuno di questi era a norma di legge. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sequestrato gli apparecchi a Villacidro, applicando una maxi sanzione da 88mila euro.

Le slot, infatti, non avevano alcun rullo, così come rulli virtuali o dispositivi a led ottici, fondamentali per visualizzare le varie fasi di gioco.

Così è scattata la multa che, qualora non dovesse essere pagata, porterebbe alla chiusura dell’esercizio per uno o due mesi, oltre alla confisca degli apparecchi da intrattenimento e le somme di denaro in essi contenute.

