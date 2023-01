L'autoemoteca AVIS torna a scuola, per insegnare ai ragazzi l'importanza del dono. Gli studenti del liceo classico-linguistico E. Piga di Villacidro stamattina hanno potuto donare il sangue grazie all'organizzazione di un punto raccolta nel cortile del liceo.

«Per tutti i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa era la prima volta, un misto di paura ed emozione: si sono fatti forza a vicenda», racconta Barbara Ferrau, presidente Avis - Villacidro. «Siamo riusciti a raggiungere tredici sacche di sangue, oltre ai ragazzi hanno donato anche due professori. Anche per loro era la prima donazione. Ripeteremo l'iniziativa al liceo nel mese di marzo. È importante che i ragazzi siano sensibilizzati sull'importanza che un piccolo gesto ha per l'intera società».

Due studenti (foto Meloni)

Grande entusiasmo dei ragazzi anche per il tavolo della colazione post - donazione allestito dall'AVIS: «Quando hanno visto tutte quelle leccornie - brioches, pizzette sfoglia, bibite e liquirizie - non credevano ai loro occhi, è stato un momento allegro. La dottoressa ha poi firmato ai ragazzi la giustificazione del riposo dalle lezioni, così come si fa con i lavoratori. I ragazzi hanno gradito anche questo aspetto», sorride la presidente Avis, soddisfatta per la buona risposta dei ragazzi all'iniziativa.

