Due complici hanno attirato altrove l’attenzione della donna, lui ha rubato il portafogli dalla borsa lasciata momentaneamente incustodita sulla panchina.

Succede a Villacidro, vittima del furto una casalinga di 47: nel portafogli c’erano 130 euro in contanti, bancomat, documenti e carte varie.

Il ragazzo si è dato alla fuga ma è stato bloccato poco più avanti dai carabinieri che transitavano per caso in quella via e avevano notato il comportamento anomalo del giovane. Si tratta di un 19enne cagliaritano incensurato che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Ancora da identificare invece i complici.

