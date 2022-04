Un 43enne napoletano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri a seguito di una truffa aggravata di cui è rimasto vittima un 54enne di Villacidro.

L’indagato, accusato anche di sostituzione di persona, era riuscito a stipulare, all’insaputa del sardo e a suo nome, un contratto per la fornitura di energia elettrica per l’azienda del truffato, e quest’ultimo ha capito quanto accaduto nel momento in cui si è visto recapitare una fattura senza aver mai siglato l’accordo. Ha ottenuto comunque copia del contratto e ha accertato come la sua firma fosse stata grossolanamente contraffatta.

Dalle indagini svolte dai militari è emerso che la società fornitrice aveva subappaltato a una ditta di Napoli la ricerca di nuovi contraenti per la fornitura di energia elettrica e che qualche broker riconducibile alla persona denunciata, quindi lui o un suo collaboratore, non aveva ritenuto necessario il consenso dell'interessato per creare un contratto inesistente e inviargli una bolletta fasulla.

