La cassiera ha lasciato cadere a terra, accidentalmente, 450 euro in contanti e in due non si sono lasciate sfuggire l’occasione, appropriandosi dell’ingente somma di denaro.

Ma le indagini dei carabinieri, seguite alla denuncia-querela presentata dalla commerciante 46enne di Mogoro, hanno consentito di individuare le due ladruncole: una 46enne e una 72enne, entrambe di Samassi, e di denunciarle a piede libero.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale “Sant’Ignazio” di Villacidro e ai riscontri ottenuti dagli scontrini emessi nei momenti in cui si è realizzato il furto, sono stati raccolti gli elementi di colpevolezza nei confronti delle due donne, entrate in azione il 3 gennaio scorso approfittando della momentanea disattenzione della cassiera.

