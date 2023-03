Le forti raffiche di maestrale che imperversano dallo scorso fine settimana stanno creando ancora danni a Villacidro.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per la caduta di un albero e di un palo elettrico in località Ruinas, nei pressi della zona di San Sisinnio e nella zona alta di via Pineta.

Le aree di intervento sono già state messe in sicurezza.

Il Comune ha diramato un avviso Arpas per condizioni meteo avverse fino alle 12 di domani.

Michela Meloni

