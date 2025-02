Nonostante le precedenti denunce della donna per maltrattamenti, si è presentato a casa della moglie da cui si era ormai separato.

Succede a Gonnosfanadiga, dove i carabinieri della locale Stazione, assieme ai colleghi di Guspini, hanno tratto in arresto un disoccupato 37enne del posto per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie di 41 anni.

Gli uomini dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione dopo una chiamata al 112 fatta da un vicino, che segnalava la presenza dell’uomo nell’abitazione familiare. Proprio nei giorni scorsi la vittima lo aveva denunciato: insulti, minacce, pedinamenti e aggressioni fisiche che l’avevano portata a temere per la sua incolumità e costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno subito arrestato l’uomo, che poi è stato posto ai domiciliari nella casa della madre, in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

