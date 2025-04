“Il Medio Campidano? Ha tantissime potenzialità, molte non espresse ma le cose possono cambiare”.

Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere regionale eletto nella lista di Sardegna20Venti, è un ottimista.

“Qui non c’è stato l’assistenzialismo del Sulcis e forse è stato un bene. Ci siamo dovuti rimboccare le maniche e lavorare sodo. Come consigliere regionale mi impegno a promuovere le risorse del territorio”.

Come consigliere regionale è anche risultato il più ricco dell’Aula.

“Sono solo quello che ha dichiarato il reddito più alto, ma è stato l’anno della tempesta perfetta”.

