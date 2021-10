Ha comprato sul web, dopo aver letto un vantaggioso annuncio su Facebook, una serie di prodotti per la casa e per la cura della persona. Dopo aver effettuato la pattuita ricarica da 350 euro, però, a casa non ha ricevuto nulla. Allora ha compreso di essere stata raggirata.

La malcapitata è una studentessa di Villacidro, che si è rivolta ai carabinieri.

I militari hanno dato il via agli accertamenti e presto sono arrivati ai responsabili: un 39enne e una 21enne di Taranto, già conosciuti dalle forze dell'ordine, che sono stati denunciati per truffa.

(Unioneonline/l.f.)

