Incidente ieri al km 19 della strada provinciale 5 vicino a Tuili.

Filomena Garau, un pensionata 76enne di Ussaramanna che viaggiava alla guida di una Lancia Ypsilon, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore, ed è finita fuori strada.

La donna è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Nostra Signora di Bonaria a San Gavino. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo, a quanto si apprende fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri delle stazioni di Barumini e Lunamatrona e il personale sanitario del 118.

(Unioneonline/D)

