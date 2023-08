Quasi un quintale di marijuana, tra i più ingenti sequestri in Sardegna negli ultimi mesi, nascosto in una cisterna per l’acqua.

Un 44enne di San Gavino Monreale, agricoltore, noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato dai carabinieri di Barumini con la collaborazione dei colleghi di Gesturi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mentre armeggiava vicino al suo casolare, i carabinieri, che già nutrivano dei sospetti su di lui, lo hanno raggiunto e hanno effettuato una perquisizione. E infatti, in una cisterna per l'acqua da 2000 lt si è scoperto che deteneva ben 91 sacchi in plastica termosaldati contenenti complessivamente 93 chili di infiorescenze essiccate di marijuana.

In corso le indagini per approfondire eventuali complicità e il canale di approvvigionamento. Il grosso quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro e verrà sottoposto ad esami di laboratorio per determinarne il livello di tossicità.

Per il 44enne si apriranno ora le porte del carcere di Uta.

(Unioneonline/D)

