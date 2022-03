Attimi di tensione nella zona industriale di Villacidro. Intorno alle 23.30 di questa notte un gruppo di pastori e autotrasportatori ha acceso un grosso falò all’ingresso di due grandi centri di distribuzione merci, rispettivamente del Gruppo ISA e della Coop. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto quattro pattuglie della compagnia dei carabinieri di Villacidro e due della Polizia di Stato. L’uscita dei mezzi è stata ritardata di svariate ore e solo questa mattina hanno potuto riprendere la regolare consegna delle merci.

I trasportatori sono particolarmente adirati, anche perché alcuni centri di distribuzione hanno fatto consegnare fino alla tarda notte di sabato, anche domenica mattina, la merce nei vari negozi affiliati, per non perdere fatturato e far credere alla collettività di essere dalla loro parte. La mancanza di risposte concrete da parte della politica non fa altro che accrescere la tensione.

