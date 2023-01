Due algerini di 18 e 21 anni sono stati denunciati a Villanovaforru dai Carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Sono entrambi richiedenti asilo, ospitati presso il Centro di Assistenza Straordinaria del paese, “I Lecci”. I militari, durante i controlli quotidiani all’interno della struttura, si sono insospettiti per il comportamento furtivo dei due. Con le successive perquisizioni sono stati trovati nella loro camera 10 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish in involucri di cellophane, un bilancino di precisione e un attrezzo multiuso munito di varie lame con tracce di stupefacente.

Nella stanza è stata trovata anche una macchina fotografica digitale del valore di circa 300 euro. I due non hanno saputo giustificarne la provenienza in relazione alla loro condizione di disoccupati, recentemente giunti in Sardegna con un barchino.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata