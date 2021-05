Terribile incidente sulla Statale 130, in territorio di Siiqua, direzione Cagliari, dove un’autocisterna per gli spurghi è uscita di strada, ribaltandosi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias assieme a un’altra squadra inviata dalla sede centrale del Comando di Cagliari.

Gli uomini del 115 hanno provveduto a estrarre il conducente del mezzo dall’abitacolo, affidandolo poi al personale sanitario del 118, intervenuto con l’elicottero.

Quindi il trasporto d’urgenza in ospedale.

Una corsia della strada stata temporaneamente interdetta per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata