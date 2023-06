Denunciato dai carabinieri a Serrenti per lesioni personali un allevatore 52enne del luogo, noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, ha preso a bastonate un coetaneo di Serramanna al culmine di una discussione.

La vittima aveva chiesto all’aggressore la restituzione di 150 euro dati in prestito. Quest’ultimo, per tutta risposta, lo ha picchiato colpendolo al capo con un bastone in legno, e gli avrebbe provocato un importante trauma cranico facciale.

Il 52enne è stato portato in ospedale a San Gavino Monreale, con le lesioni giudicate guaribili in un mese.

(Unioneonline/D)

