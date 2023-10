Più di 5 kg di hashish abbandonati nelle campagne di Serramanna. È quanto hanno scoperto ieri i carabinieri in località Cuccuru.

La droga, parzialmente occultata tra le sterpaglie, era chiusa in sei involucri rivestiti di cellophane, quasi sicuramente destinati ad un rapido ritiro.

I militari stanno ora facendo indagini per risalire alla possibile provenienza dello stupefacente, anche se in quell'area non esistono sistemi di videosorveglianza per possano fornire qualche contributo.

La sostanza è stata sequestrata in attesa dell'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica a distruggere quanto rinvenuto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata