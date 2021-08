Ha utilizzato la carta di credito di un pensionato 72enne di San Gavino Monreale per scommettere online su un sito web specializzato.

Una donna 32enne di Reggio Calabria, residente a Bari, disoccupata e incensurata, è stata denunciata dai carabinieri dopo essere stata identificata a conclusione di un'intensa attività di indagine.

L’anziano si era rivolto ai militari dopo essersi reso conto dell’addebito sulla sua carta di credito prepagata della somma di 100 euro, che risalivano in realtà ad una giocata nella sezione “Casinò” di un sito web specializzato in scommesse online.

I militari sono riusciti a risalire alla 32enne dal momento che i gestori del sito richiedono alle persone che partecipano alle loro attività l'invio di un documento che le identifichi così come avvenuto anche in questa circostanza. Resta da comprendere come la donna abbia potuto individuare anche il codice di sicurezza che tutela la carta e la attribuisce all'uso esclusivo del titolare.

