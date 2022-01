Aveva assunto cocaina il 39enne di Guspini coinvolto nell’incidente stradale avvenuto sulla 126 il 30 dicembre scorso, nel quale era morto l’89enne Angelo Serpi.

I carabinieri della stazione di Villacidro lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per omicidio stradale e guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti: dagli esami tossicologici eseguiti su campioni ematici e urine, svolti all'ospedale civile di San Gavino Monreale, l'uomo è risultato essere positivo all'uso di cocaina.

Il prelievo dei campioni era avvenuto immediatamente dopo il sinistro: il giorno dell’antivigilia di Capodanno, intorno alle 13,30 la vittima, Angelo Serpi, alla guida della sua Fiat Punto, stava uscendo da una strada rurale in località Sa Zeppara per immettersi sulla Strada statale 126, al chilometro 93, e dirigersi verso San Nicolò d’Arcidano. Da Arcidano verso Guspini, viaggiava invece il trentanovenne di Guspini al volante della sua Ford Focus. L’impatto tra i due veicoli era stato violento, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri, di due ambulanze e dei vigili del fuoco che avevano messo in sicurezza i due veicoli coinvolti.

Entrambi i conducenti erano stati portati in ospedale: il trentanovenne al Nostra Signora di Bonaria, a San Gavino Monreale, Angelo Serpi al Brotzu, a Cagliari. Le condizioni di Serpi però si sono aggravate in poco tempo; il 2 gennaio, tre giorni dopo lo schianto, è morto a causa dei politraumi causati dall’impatto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata