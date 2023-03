Prima ha aggredito la sorella, poi i carabinieri.

È finito con l’arresto di un 66enne di Sardara l’intervento dei militari chiamati in un’abitazione per una lite in famiglia dovuta a questioni ereditarie. Il pensionato si è scagliato contro la sorella, di 10 anni più giovane, davanti ai carabinieri e li ha poi presi a calci e pugni, infine è stato immobilizzato.

In suo possesso aveva un coltello del tipo “arburesa”, con manico in legno e lama da 8,5 centimetri, messo sotto sequestro.

Oggi per l’uomo è in programma il rito direttissimo in tribunale a Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata