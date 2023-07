La protesta pacifica promossa dal comitato Su Entu Nostu è andata avanti fino al pomeriggio ma non ha potuto impedire l’installazione di una torre ciclopica nei campi di Sanluri, vicino al confine con Villanovaforru.

La manifestazione è iniziata questa mattina al confine tra Sanluri e Villanovaforru: circa cento persone si sono ritrovate per dire no all’impianto che sorgerà tra Sanluri, Villanovaforru, Sardara e Lunamatrona, uno dei tanti progettati in Marmilla.

«Un tizio del cantiere ingiungeva di non riprendere e non fotografare. Un altro, con accento piemontese, ha sostenuto che portano il benessere in Sardegna. L’ha detto sul serio. E quando ti dicono queste cose tu ti senti un pezzo di popolo sconfitto – è la cronaca su Facebook del sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis –. Grande merito al comitato della Marmilla “Su Entu Nostu”. Se sperano di scoraggiarci, sbagliano. La partita è appena cominciata».

