Valorizzare il ruolo della donna nella società e la sua emancipazione contro ogni tipo di discriminazione.

Con questa finalità prende avvio il nuovo progetto promosso dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di San Gavino Monreale in collaborazione con la cooperativa sociale Alfabeta.

Lo rimarca l’assessora Silvia Mamusa, 48 anni, che in questi anni ha seguito tantissime iniziative legate ai temi dell’inclusione.

Il murale sarà realizzato in via Maria Carta con il supporto dell'associazione culturale che in questi anni ha cambiato il volto del paese trasformando San Gavino Monreale in un museo a cielo aperto con bellissimi murales realizzati sia nelle periferie che nel cuore del centro storico.

