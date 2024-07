Il luogotenente Sergio Passalacqua, 58 anni, comandante della stazione dei carabinieri di San Gavino dal 1997, ha ricevuto l’onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica Italiana conferita dal presidente Sergio Mattarella. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Sergio Passalacqua da Stefano Iasson, comandante dei carabinieri della Legione Sardegna. L’onorificenza è stata assegnata per la lunga e instancabile attività a servizio dell’Arma.

A San Gavino Monreale dal 1997, i cittadini hanno sempre trovato nei carabinieri della stazione locale un punto di confronto e il riconoscimento è un segno tangibile per chi ha dedicato la sua vita alla comunità, alla famiglia e alla cittadinanza di San Gavino. Sergio Passalacqua è originario di Messina e ora il figlio Gianluca è a capo della stazione dei carabinieri di Gonnosfanadiga.

Il luogotenente nella sua lunga carriera ha ricevuto ben 9 onorificenze e 4 ricompense. Nel 2021 è stato nominato carabiniere dell’anno in occasione della festa dell’Arma a Roma. In passato si è reso protagonista del salvataggio di un anziano introducendosi in un’abitazione nonostante le fiamme e il fumo denso e ancora ha liberato una giovane tenuta segregata in casa dai suoi aguzzini.

