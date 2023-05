In un clima di grande emozione ha fatto tappa anche a San Gavino Monreale il tour delle oncologie in bici per le donne che hanno lottato con il cancro.

All’iniziativa hanno partecipato le meravigliose cicliste con la maglia rosa in una giornata dedicata alla raccolta fondi per le cure oncologiche. «Abbiamo voluto dare un saluto affettuoso – rimarca l’assessora alle pari opportunità Silvia Mamusa – a queste bellissime "guerriere”. È stata importante la partecipazione di tanti volontari delle nostre preziose associazioni “Insieme si può”, il “Percorso Informativo Cittadini Attivi, Pro Loco San Gavino Monreale” e la commissione per le Pari Opportunità di San Gavino Monreale».

L’iniziativa è stata coordinata dal reparto di oncologia dell'ospedale di San Gavino Monreale a partire dalla dottoressa responsabile Giulia Gramignano.

© Riproduzione riservata