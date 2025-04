Un’occasione di incontro tra i custodi dei saperi tradizionali e il mondo dell’architettura e del design con la volontà di stimolare la nascita di nuove idee per favorire l’abitare sostenibile. Così oggi 12 aprile e domani si svolge il convegno ‘Domu: idee per l’abitare sostenibile’ organizzato dall’associazione ‘Città della Terra Cruda’ con il contributo della Fondazione di Sardegna e dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano e il patrocinio del Comune. Negli spazi della galleria del Civis e di casa Mereu in via Roma i diversi momenti della giornata saranno dedicati all’incontro, scambio e fucina d’idee, con l’intento di generare nuove sinergie. All’interno delle antiche botteghe situate nel cortile di Casa Mereu si potranno conoscere i Custodi dei Saperi tradizionali, assistere a piccole dimostrazioni e acquistare alcuni prodotti.

I dialoghi degli esperti sui temi dell’artigianato, design, architettura sostenibile, ospitalità turistica, cucina tradizionale e contemporanea, saranno un fertile terreno di confronto e arricchimento concettuale, per riflettere ed elaborare nuovi orizzonti. Immancabile il tema del cibo come momento di convivialità, cultura, emozione e relazione. Ci sarà spazio per il convivium dei saperi con i piatti dello chef: lo spazio conviviale di aggregazione diventerà condivisione, arricchimento culturale e umano, rinforzo dell’interazione sociale, fucina di nuove opportunità di collaborazione. Ci sarà un incontro genuino tra i Custodi dei Saperi, operatori locali, amministratori, cultori della materia ospiti dei “Dialoghi” e semplici curiosi di passaggio desiderosi di assaggiare i due piatti preparati dallo chef e vivere un momento di condivisione di piaceri. (g.pit.)

