Un 63enne disoccupato di San Gavino Monreale è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione per spaccio di sostanze stupefacenti e produzione di hashish.

I militari già tenevano d’occhio quell’abitazione, quando hanno visto lì vicino un noto assuntore di stupefacenti hanno deciso di far scattare il blitz. E nella casa hanno trovato un vero e proprio laboratorio per la produzione di hashish.

Per la precisione: 3.610 grammi di marijuana divisi in 4 sacchi di plastica, altri 218 grammi in altri due sacchetti sottovuoto più un’altra quarantina di grammi in altri contenitori. Non solo, anche 834 grammi di marijuana in polvere, un tritatore elettrico artigianale formato da pentola in acciaio e coperchio, con un flessibile utilizzato per la preparazione dell’hashish, una piastra elettrica con residui di olio di hashish.

Tutto l’occorrente, insomma, per preparare l’hashish. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Uta.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata