Antonella Caboni è stata riconfermata alla guida della Pro Loco di San Gavino Monreale grazie a un vero e proprio plebiscito di voti (50).

Con lei ci sarà il consiglio direttivo composto dal segretario Carlo Spano, dall’economa Maria Assunta Cirronis mentre Elvio Carola e Alice Caboni rivestono il ruolo di consiglieri. Come revisore dei conti della Pro Loco è stata nominata Giorgia Meloni mentre Umberto Secchi è il probiviro.

È entusiasta per la rielezione Antonella Caboni che si è subito messa al lavoro anche perché la Pro Loco si occuperà dell’organizzazione del carnevale sangavinese: «Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alle elezioni e le persone che si sono proposte per contribuire al bene collettivo del nostro paese che deve restare sempre il fine ultimo dell'intenso lavoro di una Pro Loco. Un ringraziamento speciale va al consigliere uscente Sergio Garofano, elemento preziosissimo che non ha fatto mai mancare il suo impegno e il suo supporto operativo in tutte le nostre attività e manifestazioni. Siamo certi che non farà mancare il suo sostegno anche negli anni a venire».

