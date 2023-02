È ormai tutto pronto per la grande sfilata dei carri allegorici, che aprirà domenica la 37esima edizione del carnevale sangavinese che torna dopo un’interruzione di due anni dovuta alla pandemia.

I maestri della cartapesta hanno rifinito gli ultimi dettagli dei grandi pupazzi e sono pronti per la sfilata che inizia domenica 19 a partire dalle 15 in via Roma dal parcheggio antistante l’ospedale. Quest’edizione, molto attesa, è organizzata da Pro Loco e Comune e prevede martedì pomeriggio una grande festa per le famiglie in piazza della Resistenza con la distribuzione gratuita di frittelle e altri dolci.

Quest'anno ci sarà una doppio raduno: il gran finale sarà domenica 26 febbraio con una seconda sfilata dei carri allegorici e il rogo de , simbolo del carnevale sangavinese.

Alla sfilata prenderanno parte ben 17 carri allegorici accompagnati dalle maschere a piedi e ci saranno tantissimi figuranti di gruppo o maschere singole.

