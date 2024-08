Se ne è andato all’improvviso lasciando un grande vuoto e una grande tristezza in tutta la comunità sangavinese.

Così Francesco Pilloni, noto Kikki, conosciuto da tutti come calzolaio e come maschera sempre sorridente e ironica del carnevale sangavinese è morto ieri per un malore che non gli ha lasciato scampo.

Lo ricorda il sindaco Stefano Altea: «Come amministrazione comunale esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa del caro Francesco Pilloni noto Kikki, persona stimata e amata da tutta la nostra comunità. Kikki Pilloni è stato un punto di riferimento per la nostra cittadina, con il suo impegno, la sua dedizione e la sua costante presenza nella vita sociale e culturale di San Gavino Monreale. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e apprezzarlo. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari, partecipando al loro lutto con profonda commozione».

Il calzolaio Kikki Pilloni durante una sfilata del carnevale sangavinese (foto Pittau)

Ogni anno Kikki Pilloni preparava una maschera per carnevale coinvolgendo la gente e partiva da scene di vita quotidiana. Per lui la maschera era sinonimo di allegria e di una sana ironia.

Da una vita aveva la sua bottega da calzolaio in via Umberto e ha riparato le scarpe a intere generazioni di sangavinesi.

In tantissimi lo ricordano con affetto e con incredulità come Antonio Garau, presidente dell’associazione culturale ‘Sa moba sarda’: «Ciao Kikki, caro amico di sempre. Voglio ricordarti così, a Dona Maxima, spiegando ai visitatori, in particolare ai bambini, l'uso dei tuoi attrezzi, i segreti del tuo antico mestiere di calzolaio . Ci hai lasciati all'improvviso, forse per non addolorarci troppo, perché tu eri nemico della tristezza e il re dell'allegria. Con te se ne va un uomo buono, un pezzo importante della comunità sangavinese. Ci mancherai Kikki. Riposa in pace».

