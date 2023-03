È stato rintracciato intorno alle 17 di ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile di Villacidro l'uomo che lunedì sera ha rapinato la farmacia Santa Teresa del Bambin Gesù di via Dante, a San Gavino Monreale. Gli investigatori erano sulle sue tracce e lo hanno individuato nel bar che si trova di fronte all'ospedale del centro del Medio Campidano.

Il malvivente, originario di Monserrato, era già destinatario di una misura restrittiva che gli imporrebbe di stare, la sera, in casa di una parente a San Gavino.

Aveva messo a segno il colpo con una pistola in pugno, poi risultata essere un'arma giocattolo, che è stata ritrovata a poca distanza dall'abitazione. Al momento del fermo indossava alcuni abiti utilizzati per la rapina.

Al momento, a suo carico risulta solo una denuncia a piede libero.

(Unioneonline/En.F.)

