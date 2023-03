Attimi di paura ieri sera a San Gavino Monreale.

Poco prima della chiusura, intorno alle 20, un uomo armato di pistola si è introdotto nella farmacia Santa Teresa del Gesù Bambino in via Dante, facendosi consegnare l’incasso dai tre farmacisti presenti in quel momento nel negozio.

Un fatto che ha destato molto sconcerto tra gli abitanti del paese, dove nell’ultimo periodo si sono verificati diversi atti di vandalismo.

I carabinieri sono al lavoro per individuare il responsabile della rapina ed eventuali complici.

Sulle indagini viene mantenuto al momento il più stretto riserbo.

