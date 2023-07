Due giovani di Cagliari e una ragazza di Selargius denunciati per furto aggravato dai carabinieri.

Si tratta di un 27enne, un 24enne e una 26enne che nei giorni scorsi, nottetempo, hanno fatto razzia all’interno di un bar e di una farmacia di Guspini.

Il colpo nel bar, in realtà, era finito male, in quanto cercando di entrare nel locale i tre avevano distrutto una vetrata, producendo un grande fracasso e dunque dandosi alla fuga per evitare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Dalla farmacia, invece, erano riusciti a sottrarre circa 300 euro.

A incastrarli, le immagini registrate dalle immagine di varie telecamere di videosorveglianza.

