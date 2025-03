A Serrenti per la Giornata Internazionale della Donna, l'amministrazione comunale ha inaugurato un'opera simbolica all’ingresso del Palazzo Comunale: «A tutte le donne e le ragazze - Afferma sui social il vicesindaco Maura Boi - che ancora oggi, pur dimostrando la validità delle loro capacità, subiscono discriminazioni in base al loro sesso. A tutte le donne che percepiscono un reddito inferiore rispetto a quello dei loro colleghi uomini a parità di mansione lavorativa. A tutte le madri che sono costrette a rinunciare al proprio lavoro perché non adeguatamente supportate nella conciliazione vita-lavoro. Infine, a tutte le donne che, nonostante queste ingiustizie, non si arrendono e lottano per i propri diritti, che devono e meritano di essere uguali a quelli di un uomo».

L'opera è stata realizzata dal nostro dipendente comunale Franco Murgia su proposta dell'Assessore all'arredo urbano Maura Boi e ha sortito il plauso di tutta la comunità. Già per San Valentino, Murgia, fece un'opera che attualmente è installata in una area verde del Comune.

