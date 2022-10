Tragedia questa sera a Pabillonis.

Nelle campagne tra il paese e Gonnosfanadiga, in località Spadula, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.

Il contadino, Francesco Doi, 82 anni, originario di Desulo, non era rientrato a casa, come era solito fare, e i familiari, preoccupati, hanno dato l’allarme avvisando i carabinieri. I militari lo hanno individuato a poche decine di metri dal suo trattore, che non era rovesciato, circostanza che ha fatto subito escludere un incidente.

Dal primo esame effettuato dal medico, l’uomo sarebbe morto a causa di uno shock anafilattico dovuto alla puntura di più vespe, data la presenza di segni sul viso.

Probabilmente l’anziano è sceso dal mezzo agricolo per sfuggire all’attacco degli insetti e chiedere aiuto, ma è crollato a terra.

Sono in corso gli accertamenti.

