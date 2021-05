È finita con una denuncia in stato di libertà da parte dei carabinieri di Villacidro la fuga di un 50enne residente a Iglesias.

L’uomo era a bordo di uno scooter in località San Michele quando i milita5ri lo hanno affiancato e più volte gli hanno intimato l’alt con la paletta di segnalazione. Lui, per tutta risposta, non solo non si è fermato ma si è anche allontanato precipitosamente.

La conseguenza è stata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida recidiva con patente mai conseguita.

