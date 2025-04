Dovevano essere a scuola, erano in giro per le strade del paese. E non si trattava di un episodio isolato. Anzi: quei ragazzini tra i 12 e i 14 anni avevano accumulato un numero di assenze tale che ha portato alla denuncia nei confronti dei genitori, per inosservanza dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.

La vicenda è emersa grazie al servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri di San Gavino. I militari hanno notato il gruppetto di sei giovanissimi in una fascia orario che dovrebbe essere dedicata alle lezioni e hanno deciso di approfondire la situazione.

Le verifiche hanno permesso di appurare che i minori, tutti nati tra il 2010 e il 2013, avevano accumulato un numero di assenze non giustificate ben superiore ai limiti consentiti dalla normativa: tutte le famiglie interessate, residenti a San Gavino Monreale, sono state conseguentemente denunciate.

