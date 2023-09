«Abbiamo chiesto alla Prefettura di soprassedere, l’arrivo di altri migranti rischia di stravolgere l’equilibrio in paese». Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, da settimane prova a far sentire la voce del piccolo paese della Marmilla nel quale dieci giorni fa una ruspa ha spianato il terreno in cui verranno montate le tende per accogliere almeno quaranta persone.

Villanovaforru ospita già un centro in cui vivono 100 tra bengalesi, pakistani e nord africani e il timore da queste parti è che i nuovi arrivi provochino malumori che potrebbero complicare una convivenza finora serena.

