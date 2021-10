Andava in giro con un coltello nella borsetta e forse nessuno ne avrebbe saputo niente se non avesse avuto un pesante litigio con un’altra ragazza. Ieri a Gonnosfanadiga i carabinieri l’hanno denunciata per porto di oggetti atti ad offendere: è una 25enne del posto con precedenti denunce a carico.

I militari sono stati chiamati da una 21enne: tra le due era in corso la vivace discussione, nel cuore della notte, per motivi sentimentali. Nella borsa della 25enne è stato ritrovato il coltello a serramanico con lama di 9 centimetri, messo sotto sequestro. La “rivale” è stata invece visitata al pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale e subito dimessa senza prognosi.

(Unioneonline/s.s.)

