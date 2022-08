Sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili urbani di Guspini sul terribile incidente che venerdì sera è costato la vita a Leonardo Facchi, 54enne di Pandino, cittadina in provincia di Cremona.

La pm Rita Cariello, a Cagliari, attende solo l’arrivo del loro rapporto per decidere se iscrivere un nome nel fascicolo per omicidio stradale aperto già dalla notte della tragedia, al momento contro ignoti: quello della conducente della Fiat Panda che nell’incrocio tra via Carbonia e via Borsellino si è scontrata con la moto su cui il turista lombardo viaggiava insieme alla compagna Angela Grossi, di Vaiano. Quest’ultima resta ricoverata al “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino, nel reparto di Ortopedia: per lei diverse fratture (un braccio e alcune costole). Non correrebbe pericolo di vita.

Un triste epilogo di una vacanza che tutti speravano fosse diversa. Nel forte impatto, Facchi è finito contro il muro in ladiri di un’abitazione adiacente a via Carbonia. Trasportato a Cagliari dall’elisoccorso, l’uomo è morto durante il volo verso il Brotzu.

Angela Grossi invece è stata trasferita a San Gavino con la medicalizzata Mike dei volontari di Nuraminis e Samatzai.

La dinamica è in fase di accertamento, ma sembrerebbe che la Fiat Panda percorresse via Carbonia quando, per immettersi nella via Borsellino, abbia effettuato una svolta a sinistra. La moto, tentando un sorpasso, sarebbe finita sopra il mezzo. L’impatto, violento, non ha lasciato scampo a Leonardo Facchi. (g. s.)

