Sfregiare Barumini, la grande Reggia, è come "accoltellare" al cuore una grande Civiltà, quella nuragica. Oliviero Toscani, il padre del "foto-shock" per eccellenza, non avrebbe avuto dubbi: per far capire quel che sta avvenendo simulate un "pugnale eolico" conficcato sul proscenio del grande nuraghe. In Sardegna, però, in queste dolci colline della Marmilla, tutte grano e nuraghi, non serve nessuna alterazione della realtà. Ogni immagine shock verrebbe sopraffatta dalla realtà.

Basta sfogliare le migliaia di pagine dell'assalto più cruento alla storia dei Sardi, depositate al "Ministero di Attila", quello della fantomatica Sicurezza Energetica, per rendersi conto di quel che sta per accadere davanti a quel monumento di incommensurabile magnificenza eretto 3.500 anni fa dagli antenati del Popolo Sardo.

La pretesa del progetto è devastante, non solo per Barumini e dintorni, ma per l'intera civiltà nuragica: «Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Luminu" costituito da 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 megawatt, per una potenza complessiva di 112,2 megawatt, da realizzarsi nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca».

In un batter d'occhio quel "paesaggio" nuragico trasformato in una sorta di "petrolchimica eolica", un orizzonte di grano e storia trasfigurato in un paesaggio industriale, capace di stravolgere per sempre quell'habitat millenario, dove la storia non si racconta, si respira.

L’inchiesta completa su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale.

© Riproduzione riservata