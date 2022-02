Intervento d’emergenza dei vigili del fuoco di Sanluri, in tandem con la squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale di Cagliari, alle porte Guspini, in via Vico Mazzini, per soccorrere un anziano caduto in pozzo della profondità di circa 12 metri a causa di un cedimento del terreno.

Gli operatori del 115, giunti sul posto con tutta l’attrezzatura necessaria, si sono calati nel pozzo e sono riusciti a riportarlo in salvo in superficie.

L’uomo, che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite, è stato poi affidato al personale sanitario inviato dal 118.

Sul posto presenti anche i carabinieri.

