Un procacciatore d’affari di Tempio Pausania è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata.

Da quanto ricostruito dai carabinieri di Guspini in seguito a una denuncia querela presentata dall’amministratrice unica di una locale Srl, il 32enne, che opera per una ditta romana al fine di stipulare contratti per una nota società telefonica, dopo aver attivato l’utenza telefonica richiesta dalla donna, all’insaputa della stessa avrebbe utilizzato i suoi documenti regolarmente acquisiti per attivare 12 SIM card della stessa società telefonica, mai richieste dalla vittima.

L’amministratrice si è resa conto del raggiro solo dopo aver ricevuto tre fatture da 3.660 euro in totale per utenze telefoniche a lei assolutamente ignote.

La società telefonica è risultata estranea ai fatti contestati.

