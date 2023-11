I Carabinieri di Guspini hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e violenza privata un cinquantacinquenne desulese, residente a Gonnosfanadiga, allevatore, molto noto alle forze dell'ordine.

L’uomo aveva montato recinzioni, sbarre e lucchetti per impedire ai legittimi proprietari di raggiungere i propri terreni, in località Campu Scruiddu e Genna Suergiu. Il tutto per appropriarsene e dare sostentamento alle proprie pecore.

Tutto questo in violazione dell'ordinanza numero 18 del 16 maggio 2023, emessa dal Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga, che già gli aveva intimato di rimuovere gli ostacoli e consentire ai legittimi proprietari di accedere a quei campi.

