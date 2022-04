Violenza, resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di armi/oggetti atti ad offendere e danneggiamento.

Con queste accuse ieri in tarda serata a Guspini i Carabinieri del Norm di Villacidro hanno arrestato un 36enne della Repubblica Ceca.

L’uomo, senza fissa dimora, palesemente ubriaco ha aggredito un 40enne del luogo e ha danneggiato la sua Fiat 500.

Alla vista dei carabinieri, il 36enne ha dato in escandescenze tentando di colpirli e dando pugni e testate al finestrino laterale dell'auto di servizio.

L'arrestato, processato per direttissima, ha patteggiato una pena a 2 anni e 3 mesi ed è stato condotto in carcere.

A pesare sul provvedimento il fatto che l’uomo, già arrestato in passato, da tempo era solito importunare, minacciare e molestare i residenti e i clienti dei supermercati, davanti ai quali stazionava, al punto da essere divenuto una sorta di “terrore” per i cittadini non solo di Guspini ma anche dei Comuni limitrofi.

Ha collaborato Gianluigi Deidda

