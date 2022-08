Le indagini da parte dei carabinieri di Guspini hanno portato a identificare il responsabile di due furti. E come elemento a carico dell’uomo c’è un dente, ritrovato dai militari e repertato.

Dalla ricostruzione effettuata, il 40enne si è introdotto – il 31 luglio scorso – in casa di un pensionato, accanto a un bar, e attraversando una finestra lasciata aperta era riuscito ad accedere all’esercizio pubblico dove aveva anche danneggiato le slot machine per prelevare il denaro contenuto al loro interno. Erano spariti 970 euro in contanti, un pc portatile e un cellulare.

Per darsi alla fuga velocemente, si era appropriato della moto Yamaha che si trovava nel garage del pensionato. Ma mentre percorreva via Dessì aveva perso il controllo della due ruote, finendo a terra. La caduta aveva reso necessarie le cure e si era presentato in due momenti diversi all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria”, di San Gavino Monreale, e al Santissima Trinità di Cagliari, nel reparto maxillo facciale. In quelle occasioni aveva dovuto fornire gli elementi identificativi, quelli che hanno consentito ai carabinieri di risalire a lui. Sul luogo in cui aveva avuto l’incidente in moto, è stato recuperato un dente molare dell’arcata inferiore, quello che l’uomo aveva spiegato di aver perso una volta arrivato all’ospedale di Cagliari.

