Nei due comuni del Campidano si apre la possibilità di presentare, fino al 30 Aprile, la domanda per il sostegno economico “Indennità Regionale Fibromialgia” (IRF) di 800 euro una tantum e a fondo perduto per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti delle risorse del bilancio Regionale.

La patologia deve essere necessariamente certificata da uno specialista (reumatologo, ortopedico, fisiatra) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, dipendente pubblico o libero professionista. La certificazione deve essere di data non successiva al 23 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della legge regionale 22/2022).

I requisiti sono: essere residenti nel comune di Guspini o Pabillonis, non beneficiare di altro suddidio concesso esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia, essere in possesso di valida certificazione Isee. Ci potrebbero essere rimodulazioni del totale qualora le risorse disponibili per l’anno 2023 e 2024 dovessero risultare insufficienti in relazione agli aventi diritto, in base all'Isee.

Per Guspini le istanze dovranno essere presentate esclusivamente mediante modalità telematica accedendo alla sezione "servizi online - presentazione istanze online" del sito comunale, sezione “Servizio Sociale". Spid necessario. A Pabillonis le domande si accolgono utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale.

© Riproduzione riservata