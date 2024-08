Inseguimento nel cuore della notte a Villacidro. A innescarlo, intorno alle 2,30, è stato un quarantatreenne che non si è fermato all’alt dei carabinieri. Anzi, ha schiacciato il piede sull’acceleratore e ha costretto i militari a una corsa folle, che si è conclusa poco dopo in località Funtana Stadi, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo senza causare incidenti.

Sottoposto a perquisizione personale e del veicolo si è scoperta la ragione della fuga: alcuni grammi di cocaina suddivisi in involucri. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata all'agenzia delle Dogane di Cagliari per ulteriori accertamenti.

Per il guidatore è scattatala denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a quella per possesso di droga.

